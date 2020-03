Anziano cade sulle scale della chiesa per un malore mentre si reca a messa e muore

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Priverno dove un anziano è morto in seguito ad una caduta sulle scale della chiesa di Sant’Antonio Abate.

Antonio Monti, 88 anni, stava recandosi a messa con la moglie quando a causa di un malore ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra battendo violentemente la testa sui gradini dell’ingresso laterale della chiesa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’auto medica e un’ambulanza che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è strato nulla da fare. Il decesso, secondo gli accertamenti del medico sul posto, è stato causato da un arresto cardiocircolatorio. Davanti alla chiesa sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale stazione che si sono occupati di regolare la circolazione del traffico a Borgo San’Antonio.