Priverno, ritrovato un crocifisso rubato nella cattedrale: denunciato un giovane

E' stato identificato e denunciato in stato di libertà un 24enne di Roccagorga, responsabile del reato di ricettazione. Il giovane è stato infatti sorpreso mentre era in possesso di un crocifisso e di una lampada in bronzo, risultati, dagli accertamenti dei carabinieri, di un furto che era stato messo a segno questa mattina, intorno alle 12.

Il furto era stato consumato all'interno della cattedrale di Santa Maria a Priverno. La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata riconsegnata alla chiesa.