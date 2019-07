Tira un pugno e rompe il finestrino di un autobus Cotral: 16enne denunciato

Danneggiamento e interruzione di pubblico servizio Con queste accuse è stato denunciato a Priverno un ragazzo di 16 anni. I carabinieri hanno accertato che il giovane, il 19 giugno scorso, era salito a bordo di una autobus del Cotral della linea Priverno-Latina.

Improvvisamente il giovane, mentre il mezzo era in viaggio, ha colpito con un violento pugno il finestrino frantumando il vetro. Per questo gesto è stato necessario interrompere la corsa creando non pochi disagi per i passeggeri che erano a bordo. I militari, in seguito a un'attività investigtiva, hanno identificato il responsabile e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.