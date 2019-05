Fucile e munizioni detenute illegalmente: arrestato un 54enne

Un 54enne di Sezze è stato arrestato a Priverno per detenzione abusiva di armi e munizioni. L'uomo, nel corso do una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile da caccia“berardelli” calibro 12, e di 7 cartucce a palla dello stesso calibro, che erano denute illegalmente.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di risalire al proprietario dell'arma, un 74enne del posto, denunciato in stato di libertà per il reato di omessa custodia di armi, non avendo custodito il suddetto fucile con la dovuta diligenza. Arma e munizioni sono stati sequestrati mentre il 54enne finito agli arresti è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri in attesa della celebrazione del rito direttissimo.