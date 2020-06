Coppia di Priverno bloccata su una montagna: salvata dal Soccorso alpino

Giornata di soccorsi ieri, 21 giugno, da parte del corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Lazio, intervenuto in tre distinti interventi in provincia di Frosinone. Protagonista di una disavventura anche una coppia di Priverno dispersa in località piana Santa Serena a circa mille metri di altitudine, nel territorio del comune di Supino. Insieme ai due di Priverno risultava dispersa anche una coppia di Roma, casualmente molto vicina ai primi. Tutti e quattro sono stati raggiunti e salvati simultaneamente dopo una ricerca.

I quattro avevano percorso un sentiero sulla montagna ed erano poi rimasti bloccati. Sotto un violento nubifragio sono stati però raggiunti e ricondotti fino alle loro auto. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'Arma dei carabinieri e i vigili del fuoco.