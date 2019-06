Priverno, fermato alla stazione e trovato con eroina e anfetamine: arrestato

E' stato sorpreso alla stazione di Priverno dai carabinieri e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In manette un 31enne indiano senza fissa dimora. L'arresto è scattato nella serata di ieri, 17 giugno, alle 21, da parte dei militari della stazione di Maenza in collaborazione con il nucleo operativo e radiomobile.

L'uomo è stato fermato alla stazione e nel corso di una perquisizione personale è stato trovato con due ovuli contenenti eroina e anfetamine. In particolare, 10 grammi di eroina e circa 4 di anfetamine. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 31enne è finito in carcere.