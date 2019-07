Priverno, controlli a tappeto dei carabinieri: segnalati tre giovanissimi trovati con la droga

Servizio di controllo del territorio, nel week end, da parte dei carabinieri di Priverno. Le auto dei militari hanno setacciato il territorio anche di notte e il monitoraggio ha portato a scoprire alcuni giovani in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso dei controlli, i carabinieri hanno firmato tre ragazzi, tra cui uno ancora minorenne, che avevano in tasca alcune dosi di marijuana, hashish e cocaina. I tre sono stati segnalati all'autorità prefettizia per uso personale di droga.