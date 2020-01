Priverno, il 1° febbraio l'inaugurazione del parcheggio del Terminal

Sarà inaugurato sabato 1° febbraio il parcheggio sottostante il Terminal di via degli Orti a Priverno. Dopo un lungo lavoro di rifacimento e adeguamento di una struttura da anni abbandonata al degrado, la struttura è ora pronta e tornerà ad essere fruibile ai cittadini.

Raccoglie complessiamente 60 posti auto, di cui 30 in abbonamento e 30 a tariffa ordinaria, oltre a tre per motocicli (a lunga sosta) e consentirà ogni giorno ai cittadini di Priverno di trovare un posto auto al sicuro con tariffa oraria uguale a quella già prevista in città. Ci saranno però abbonamenti riservati agevolati per i residenti. La sicurezza sarà garantita con la videosorveglianza installata nel varco di ingresso e uscita. Domani, sabato 1° febbraio, alle 11 è in programma il taglio del nastro alla presenza del sindaco e dell'assessore ai Lavori Pubblici.

L'amministrazione comunale informa che sono ancora disponibili pochi posti per abbonamenti a lunga sosta, per i quali è necessario rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune.