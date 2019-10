Incendio a Priverno: in fiamme l'appartamento di una palazzina

Incendio in un appartamento, questa mattina, nel territorio di Priverno. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti intorno alle 12 in via San Martino. Una volta sul posto hanno accertato che le fiamme avevano interessato una stanza da letto dell'abitazione di una palazzina con altri tre appartamenti.

In casa era in quel momento presenta una persona, che è stata messa in salvo dalla squadra. A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco di Terracina e di Latina. Le operazioni sono durate circa due ore e sono servite a contenere le fiamme all'interno della sola stanza da letto, evitando dunque che il fuoco distruggesse il resto dell'abitazione e procurasse danni strutturali. In base ai primi riscontri, le cause sarebbero da attribuire ad un evento accidentale.