Blitz della polizia a Priverno: perquisizioni in cerca di armi. Una denuncia

Blitz della squadra mobile ieri, 25 novembre, a Priverno. Gli investigatori cercavano armi e hanno perquisito cinque abitazioni di altrettanti soggetti intorno ai quali si erano concentrati alcuni sospetti. Le verifiche hanno dato esito negativo.

Soltanto in un caso sono state scoperte ben 100 munizioni detenute illegalmente e mai denunciate dal proprietario. Nei guai un ragazzo del posto di 30 anni. Le munizioni, calibro 9x21 sono state dunque poste sotto sequestro. In casa del ragazzo, che aveva un regolare porto d'armi, sono stati scoperti anche alcuni fucili e pistole che tuttavia erano regolarmente detenuti. Per il 30enne di Priverno è scattata una denuncia a piede libero.