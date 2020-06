Due famiglie si picchiano durante una lite, sei denunce per rissa e lesioni

E’ finita con sei denunce la rissa scoppiata tra due famiglie nella giornata di ieri a Priverno, talmente violenta da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri della locale stazione sono stati infatti chiamati per una lite degenerata tra due distinti nuclei familiari: la discussione nata per futili motivi si è trasformata in una rissa durante la quale i protagonisti si sono affrontati in una violenta colluttazione e quando i militari dell’arma sono riusciti a fermarli quattro persone sono risultate avere riportato lesioni.

Così per i sei protagonisti è scattata una denuncia per i reati di rissa, lesioni e minacce.