Minacce, maltrattamenti e atti persecutori contro la ex: 30enne di Priverno dal gip

Nuovo caso di stalking all’esame del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa che questa mattina ha ascoltato un 30enne residente a Priverno accusato di avere maltrattato per un lungo periodo – addirittura 5 anni – la ex compagna picchiandola, insultandola, maltrattandola e minacciandola di morte.

La vittima ha vissuto nel terrore poi ha deciso di lasciarlo ma la situazione non è migliorata visto che l’uomo ha continuato a tormentarla con telefonate e messaggi arrivando a cercarla presso l’abitazione dei genitori per informarsi su dove fosse. Una situazione che ha spinto il giudice a emettere un divieto di avvicinamento alla ex. Questa mattina l’interrogatorio di garanzia durante il quale il 30enne accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia, assistito dall’avvocato Magnarelli, ha respinto tutte le accuse a suo carico negando di averla picchiata e riducendo il problemi con la ex a semplici discussioni.