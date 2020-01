Processo Alba Pontina: le intimidazioni che hanno consentito a Pasquale Maietta di diventare deputato

Sono travolgenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo che ieri mattina ha fatto il suo esordio nel processo Alba Pontina in corso contro il clan di Armando Di Silvio.

Il pentito in videoconferenza ha raccontato la carriera di alcuni politici della provincia di Latina a partire dal 2006 e rivelato aspetti inediti, coperti finora dal segreto del rapporto con i magistrati.

“Dopo venti anni di crimini, abusi, prepotenze commessi sia da me che dal clan Di Silvio – ha spiegato all’inizio della sua deposizione – sono stanco. Con i Di Silvio avevamo preso l’80% della politica grazie ai contatti che avevo quando ancora ero nel clan dei Travali: sono stato io a proporre l’affare della politica. Tutti hanno pagato fior di soldi per garantirsi visibilità e comprare voti ed erano perfettamente al corrente dei metodi che utilizzavamo”.

La potenza intimidatoria del gruppo criminale del quale faceva parte prima di entrare nel clan Di Silvio, vale a dire quello dei Travali, non si limitava alle affissioni e al controllo dei manifesti e all’acquisto di voti ma è riuscita addirittura a far entrare in Parlamento, nel 2013, Pasquale Maietta: l’ex deputato all’epoca si era candidato nel collegio di Latina con Fratelli d’Italia ma era arrivato soltanto terzo dopo la leader nazionale del partito Giorgia Meloni e dopo Fabio Rampelli. Una situazione che, secondo il racconto di Riccardo, è stata risolta ricorrendo a pesanti minacce nei confronti di Rampelli che alla fine “ha deciso di optare per un altro collegio” e si è dimesso consentendo così a Maietta di avere un posto alla Camera dei Deputati.

Il processo è stato aggiornato al 24 marzo prossimo per proseguire la sua audizione.