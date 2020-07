Si prostituisce mentre è ai domiciliari e riceve i clienti in casa: arrestata finisce in carcere

Nonostante fosse ai domiciliari esercitava l’attività di prostituzione ricevendo i clienti in casa: una donna di 32 anni è stata arrestata nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, a Latina. Sono stati i poliziotti della Questura a dare esecuzione ai due distinti provvedimenti emessi dal gip del Tribunale Ordinario di Ancona e di quello di Rieti nei confronti della donna già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo di controllo elettronico.

La 32enne, spiegano dalla Questura, contravvenendo alle prescrizioni impostegli, esercitava l’attività di prostituzione all’interno dell'abitazione in cui si trovava ristretta. Le indagini hanno consentito di accertare che la donna, a seguito della pubblicazione su siti di incontri erotici specializzati di annunci nei quali indicava un’utenza cellulare a lei intestata e delle foto in cui appariva nuda o in abbigliamento particolarmente succinto, riceveva i potenziali clienti in casa.

“La gravità dei reati, più volte reiterati nel tempo”, così come verificato dagli investigatori hanno comportato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Ultimate le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la casa Circondariale di Rebibbia Complesso femminile, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.