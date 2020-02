Giornata ecologica sul lungomare di Latina: raccolti i rifiuti sulla spiaggia

Si è svolta ieri, domenica 16 febbraio, sul lungomare di Latina la giornata ecologica dell'Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans.

Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di tante persone interessate alla tutela della biodiversità marina, tutte all’opera per raccogliere i rifiuti (tanti) sulla spiaggia. A tracciare un bilancio della giornata la stessa organizzazione. "Tanta la plastica rinvenuta. Pezzi di sedie di plastica, bottiglie, flaconi vuoti e soprattutto in infinità di bastoncini di cotton fiock".

L'inizaitiva ha ottenuto il patrocinio del Comune di Latina e, spiegano gli organizzatori segnalando l'evento, sarà ripetuta anche nei prossimi mesi perchè il nostro "è un mare, con le sue bellezze e le sue forme di vita, ancora malato e deturpato dall'uomo".

