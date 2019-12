Il questore Rosaria Amato lascia Latina, al suo posto Michele Spina

Lascia l'incarico dopo circa nove mesi il questore Rosaria Amato. Si era insediata nei primi giorni dello scorso aprile, arrivando dalla questura di Frosinone dopo aver ricoperto però diversi incarichi importanti a Napoli, sua città di origine. Si tratta forse del più breve incarico di un questore in provincia di Latina. Rosaria Amato sarà direttore dell'Ufficio centrale ordine pubblico a Roma, un incarico con competenze nazionali.

Il suo successore sarà Michele Spina, questore dal 2018, in arrivo da Napoli. In Campania attualmente dirige il compartimento di polizia ferroviaria mentre in passato ha lavorato alla guida dei commissariati difficili di Secondigliano e Scampia.