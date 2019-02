Latina, giovane rapinata del cellulare alle autolinee: la polizia ferma il malvivente

Una giovane ragazza è stata rapinata questo pomeriggio alla stazione delle autolinee di Latina. E' accaduto intorno alle 17, quando la ragazza stava aspettando l'autobus. Secondo la ricostruzione, era intenta a parlare al telefono quando un malvivente le si è avvicinato strappandoglielo dalle mani e dandole poi uno spintone.

Le persone che si trovavano in zona e che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato il 113. Quando le pattuglie della polizia hanno raggiunto il posto, gli agenti hanno notato un uomo che scappava verso via Romagnoli. Lo hanno inseguito e poi bloccato all'incrocio con via Adda. In tasca aveva il telefono appena rubato alla ragazza. L'uomo è stato condotto in Questura per essere identificato. Si tratta di un rumeno di 20 anni, con precedenti penali a carico, attualmente in stato di fermo.