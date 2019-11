Due rapine in un'ora a Latina: bandito a segno in via Cisterna, il colpo salta a Santa Maria

Una rapina tentata e una consumata a Latina nel giro di poche ore. E' accaduto tutto nel tardo pomeriggio di oggi. Un rapinatore solitario è entrato in azione in un supermercato di Borgo Santa Maria, facendo irruzione con il volto coperto e impugnando una pistola. Con l'arma in mano, probabilmente finta, ha intimato a una dipendente di aprire la cassa e consegnare il denaro ma la donna non ha aperto il registratore di cassa e l'uomo è fuggito senza riuscire a prendere nulla. Ha fatto però rapidamente perdere le tracce prima che una pattuglia della squadra volante raggiungesse l'esercizio commerciale.

Una rapina è stata invece messa a segno in una tabaccheria di via Cisterna. Il malvivente ha utilizzato le stesse modalità, è entrato travisato e ha estratto la pistola con cui ha minacciato il titolare. E' riuscito a farsi consegnare circa 25 euro e poi è scappato dal negozio. Su questo episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Latina.