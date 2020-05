Pontina, rapina un automobilista al distributore e fugge: rintracciato e arrestato

Derubato al distributore di benzina, è riuscito a far arrestare il ladro. I fatti sono accaduti sulla Pontina, vittima automobilista di 47 anni, mentre a finire in manette è stato un uomo di 36 anni di nazionalità bosniaca domiciliato nel campo nomadi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 36enne aveva approfittato di un attimo di distrazione di un automobilista che stava facendo benzina alle colonnine self service di un distributore lungo la 148 per derubarlo di un cellulare. Ma qualcosa è andata storta e il ladro è stato scoperto dalla vittima con cui ha ingaggiato una colluttazione durata pochi istanti prima di riuscire a fuggire con il bottino all’interno della vicina baraccopoli.

Notando da lontano una pattuglia di carabinieri della Stazione Tor de' Cenci che stava transitando lungo la strada, l’automobilista ha iniziato a sbracciarsi per richiamare la loro attenzione facendoli fermare.

Raccolta la descrizione dei fatti, i militari hanno fatto partire le ricerche all’interno dell'insediamento dove, pochi minuti dopo, hanno scovato il 36enne ancora in possesso del telefono cellulare. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre il l'uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo