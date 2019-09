Rapina il gestore di un locale per giocare i soldi alle slot: arrestato 24enne a Cori

Ha rapinato il gestore di un negozio di Cori e usa il denaro per giocare alle slot dello stesso esercizio commerciale. L'episodio è avvenuto a Cori, dove i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della stazione di Cisterna hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 24 anni. Il giovane, in evidente stato di alterazione psico fisica, era all'interno del locale e ha improvvisamente aggredito il titolare, un uomo di 60 anni, intimandogli di consegnare il denaro che era contenuto all'interno della cassa.

Poi, con i soldi in mano, si è diretto verso le slot presenti nell'esercizio utilizzando i soldi per poter giocare. Per la vittima sono state necessarie le cure del punto di primo soccorso di Cori. Il 60enne ha avuto cinque giorni di prognosi per le conseguenze dell'aggressione.

Il rapinatore invece è stato arrestato e condotto in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.