Riaperta la strada Litoranea: terminati i lavori sul ponte sul fiume Cicerchia

E’ stata riaperta al traffico questa mattina alle 10 la strada Litoranea nel tratto compreso tra via del Lido e Fogliano. Il tratto era stato chiuso a novembre dello scorso anno per ragioni di sicurezza legati allo stato del ponte sul fiume Cicerchia gravemente danneggiato dall’ondata di maltempo di novembre 2018

L’istituto sperimentale Istedil, che si è aggiudicato la gara bandita dalla Provincia, è riuscito ad ultimare i lavori, iniziati lo scorso 8 maggio, in un periodo inferiore ai 45 giorni richiesti dall’Ente e, dopo l’esito positivo della prova di carico effettuata mercoledì, oggi si è concluso il periodo di interdizione alla viabilità.

All’apertura della strada era presente anche il presidente della Provincia Carlo Medici. In queste settimane la ditta ha provveduto a ripristinare e mettere in sicurezza parte del parapetto e del manto stradale del ponte, che versavano in pessime condizioni.