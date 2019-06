Sorpresi con macchinari risultati rubati: denunciati due 45enni a Maenza

Due uomini sono stati denunciati a Menza per ricettazione. A loro i carabinieri della locale stazione sono arrivati a conclusione di una specifica attività investigativa.

In seguito ad un sopralluogo effettuato all’interno del piazzale di una locale ditta di allevamento i due uomini sono stati trovati in possesso di una trincia di colore rosso sprovvista di targhette identificative e di una pressa marca rollant 62, entrambe ritenute essere oggetto di furto.

I macchinari sono stai posti sotto sequestro ed affidati alla proprietaria della ditta, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari; per i due invece è scattata la denuncia in stato di libertà.