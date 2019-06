Ricettazione e riciclaggio di auto di lusso: 30enne arrestato dalla polizia stradale

Rintracciato dalla polizia stradale ad Anzio è stato arrestato per ricettazione e riciclaggio di autoveicoli: all’alba di oggi, 19 giugno, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Latina Mario La Rosa su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, nei confronti di Nabil Salami, 30enne nato a Cori e residente a Latina in viale Kennedy.

Il 30enne è stato rintracciato nel comune in provincia di Roma dove, una volta ultimate le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nabil Salami dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli in concorso con Renzo Marchioro, già ai domiciliari, sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 9 maggio scorso. Entrambi sono accusati di aver riciclato autoveicoli rubati a Roma di prestigiosa gamma sui quali venivano modificati i numeri identificativi del telaio. Inoltre, spiegano dalla polizia stradale “predisponevano false carte di circolazione apponendo sui veicoli false riprodotte targhe di circolazione appartenenti ad autovetture della medesima specie (Range Rover), effettivamente circolanti in Italia”.

Le vetture del valore di mercato di oltre 250.000 euro, sarebbero state destinate al mercato illecito del Nord- Africa. Sono in corso ulteriori attività in relazione al materiale e alla documentazione posta in sequestro durante l’esecuzione dell’ordinanza.