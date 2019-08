Rifiuti, Pd: "Con il nuovo Piano la nostra provincia può guadagnare l'autonomia"

Il Partito Democratico pontino plaude al nuovo Piano regionale del rifiuti approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale del Lazio. “Esprimiamo piena soddisfazione – sottolineano il segretario provinciale Pd Claudio Moscardelli e il responsabile rifiuti Vincenzo Giovannini - per l’approvazione del Piano regionale rifiuti 2019/ 2025. Ora si avvia la parte osservativa di 60 giorni ai quali seguiranno i restanti 30 per la fase tecnica quindi si andrà in Consiglio regionale per l’approvazione finale. Un passo importantissimo quello fatto dalla Giunta regionale che conferma tutto ciò che prevedevano le linee guida dello stesso”.

Moscardelli e Giovannini si soffermano in particolare sull’importanza della suddivisione in ambiti ottimali provinciali che saranno 5 di cui uno specifico per Roma capitale, all’interno di ciascuno dei quali si dovrà chiudere l’intero ciclo dei rifiuti.

“Il piano prevede la valorizzazione massima del rifiuto – ricordano - e con una differenziata spinta si punterà al recupero totale riuscendo così a fare diventare lo stesso una risorsa. Avendo come obiettivo il proprio riuso totale non ci saranno più discariche e termovalorizzatori bensì impianti di lavorazione e trattamento finale dei rifiuti. E’ inoltre prevista la riconversione del termovalorizzatore di Colleferro che diventerà una stazione di recupero del rifiuto ad alta tecnologia. La nostra provincia – proseguono gli esponenti del Pd - nel proprio documento di aggiornamento al piano regionale ha dimostrato di avere un surplus di impiantistica di trattamento di rifiuti con un sbilanciamento nel nord della stessa. Quindi non ci resta che riequilibrare intervenendo con la riduzione degli stessi e prevedendo anche impianti pubblici che ci permetteranno di ottimizzare le risorse da rinvestire nei territori uscendo così dalla morsa dei privati. Ora che il piano è chiaro ci aspettiamo dalla sindaca di Roma Virginia Raggi una accelerazione sulla realizzazione di impianti di trattamento nel proprio ambito liberando così gli altri territori dalla servitù di Roma che per colpa di un sindaco che non decide lasciando la capitale piena di rifiuti sulle strade e con una differenziata al di sotto della media regionale sta condizionando gli altri territori”.