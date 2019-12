Rifiuti: la differenziata crece in provincia. Norma la migliore, Ponza la peggiore

Cresce la differenziata nella provincia pontina dove primeggia Norma e Ponza fa registrare la performance peggiore. Sono stati illustrati nei giorni scorsi i risultati dell’annuale dossier di Legambiente “Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio”.

I dati sono relativi alle prestazioni ottenute durante l’anno 2018, e stimate da Ispra nell’annuale aggiornamento del catasto dei Rifiuti, con dati forniti da Arpa Lazio; la raccolta differenziata nella provincia di Latina è passata dal 46,14% del 2017 al 50,67% del 2018, piazzandosi al secondo posto nel Lazio dietro solo a Viterbo. Secondo i dati emersi dal rapporto, sono stati prodotti 283.684 tonnellate di rifiuti urbani e 134.749 tonnellate di rifiuti differenziati.

I 15 comuni ricicloni

Sono 15 i Comuni Ricicloni del 2019 che sono stati premiati lo scorso 17 dicembre nel corso della cerimonia che c’è stata a Roma durante il Terzo Ecoforum di Legambiente Lazio. I Comuni Ricicloni sono quelli che hanno superato il 65% di raccolta differenziata. Sono 5 in più rispetto allo scorso anno: Aprilia (69,16%), Campodimele (73,35%), Cori (75,59%), Fondi (81,75%), Formia (66,51%), Itri (80,06%), Lenola (65,52%), Maenza (70,23%), Norma, (83,67%), Rocca Massima (70,01%), Roccagorga (77,71%), Sermoneta (71,24%), Sperlonga (70,95%), Spigno Saturnia (78%), Terracina (72,11%).

Alcuni dati

A far registrare la migliore prestazione nella provincia di Latina è Norma che sale sul podio dietro solo nel Lazio a Vallinfreda (RM) 83,9% e davanti a Canepina (VT) 82,7%. Nella classifica dei 10 Comuni piccoli - vale a dire con meno di 5mila abitanti -, oltre a Norma figurano poi Spigno Saturnia al nono posto (78%) e Roccagorga al decimo posto (77,71%). Tra i primi 10 Comuni nel Lazio con popolazione maggiore di 5000 abitanti invece risulta vincitore Fondi (81,75%); nella stessa classifica troviamo anche Itri, al terzo posto (80,06%) e Cori, in nona posizione (75,59%). Aprilia e Terracina figurano poi tra i primi tre Comuni per tonnellate di raccolta differenziata con, rispettivamente, quasi 24.000 tonnellate e oltre 17.000, dietro solo a Fiumicino con più di 25.000 tonnellate.

Nella classifica dei ComuniRifiuti Free, con produzione di residuo secco procapite minore di 75 kg/ab/ann, troviamo infine Roccagorga, Norma e Spingo Saturnia.

La raccolta differenziata nei 33 Comuni pontini

Se i 15 Comuni premiati da Legambiente hanno fatto registrare ottime percentuali di raccolta differenziata nel 2018, lo stesso non si può dire di alcuni altri centri della provincia pontina. Primo fra tutti il capoluogo che, secondo i dati relativi al 2018, è fermo al 23,5% di raccolta differenziata. Vicino alla soglia del 65% i Comuni di Monte San Biagio (64,3%), Sabaudia (61,6%) e Castelforte (60%). La maglia nera spetta invece al Comune di Ponza fermo al 3,5% di raccolta differenziata; male anche Sezze (18,1%), Ventotene (28,2%) e Priverno (29,5%).

I dati di tutti i Comuni (dal dossier 2019 di Legambiente)

Aprilia 69,2%

Bassiano 44%

Campodimele 73,4%

Castelforte 60%

Cisterna 40,5%

Cori 75,6%

Fondi 81,8%

Formia 66,5%

Gaeta 52,3%

Itri 80,1%

Latina 23,5%

Lenola 65,5%

Maenza 70,2%

Minturno 43,9%

Monte san Biagio 64,3%

Norma 83,7%

Pontinia 44,2%

Ponza 3,5%

Priverno 29,5%

Prossedi 58,7%

Rocca Massima 70%

Roccagorga 77,7%

Roccasecca dei Volsci 57,8%

Sabaudia 61,6%

San Felice Circeo 58,4%

Santi Corma e Damiano 59,7%

Sermoneta 71,2%

Sezze 18,1%

Sonnino 48,1%

Sperlonfa 71%

Spigno Saturnia 78%

Terracina 72,1%

Ventotene 28,2%