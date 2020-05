Lite al Nicolosi, dalle parole si passa alla mani: un ferito. Due denunciati dalla polizia

Due giovani, di 31 e 25 anni ed entrambi di origini romene, sono stati denunciati alla polizia a Latina per il reato di rissa. I fatti sono accaduti nella notte appena trascorsa nei pressi del quartiere Nicolosi.

Intorno alle 2 durante l’attività di controllo del territorio un equipaggio della Squadra Volante passando in via Emanuele Filiberto, all'angolo via Marchiafava ha notato tre persone che discutevano animatamente passando improvvisamente alle vie di fatto. Alla vista dei poliziotti uno dei tre è subito scappato in direzione di via Villafranca. Pochi minuti dopo è intervenuto anche un altro equipaggio della Squadra Volante; gli agenti sono riusciti così a bloccare i due giovani, uno dei quali era rimasto a terra colpito e con il volto insanguinato.

Sul posto è giunto anche il personale del 118 che dopo le prime cure ha trasportato il ferito in ospedale: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. I due fermati portati in Questura sono stati identificati e denunciati in stato di libertà.