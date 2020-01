Guasto alla stazione Termini, treni in tilt: maxi ritardi e disagi anche per i pendolari pontini

Inizio di settimana difficile per i pendolari pontini: treni in tilt da questa mattina presto a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione della stazione di Roma Termini. Ripercussioni anche sulle linee FL7 e FL8.

I problemi sono iniziati intorno alle 6.55 di oggi, lunedì 13 gennaio: come hanno fatto sapere da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione dei treni nel nodo di Roma è stata fortemente rallentata a causa del guasto nel principale scalo ferroviario della Capitale. La situazione ha iniziato progressivamente a tornare alla normalità intorno alle 9.

Sono stati registrati ritardi anche fino a 60 minuti; nel corso degli interventi è stata effettuata la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza. Problemi dunque anche per i pendolari pontini che si muovono sulle linee Roma-Nettuno e Roma-Napoli via Formia.