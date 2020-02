Guasto sulla linea Roma- Napoli via Formia, treni in tilt: ritardi oltre 140 minuti

Mattinata difficile per i pendolari in viaggio sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il traffico lungo la linea ferroviaria risulta fortemente rallentato in direzione Roma per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Monte San Biagio e Priverno.

La conseguenza è stata che cinque treni a lunga percorrenza e altri 18 convogli del trasporto regionali hanno subito limitazioni di percorso e ritardi fino a 140 minuti. Rfi ha comunicato alle 10 la temporanea sospensione del traffico ferroviario per consentire l'intervento dei tecnici sulla linea. Alle 10.45 la linea è stata riattivata e la circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.