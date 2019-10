Ritrovata alla stazione la 15enne Martina Capasso. L'uomo che era con lei fermato per droga

E' stata ritrovata dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Latina Scalo la 15enne Martina Capasso, scomparsa da casa il 23 settembre insieme a un uomo di 39 anni, Angelo C. La giovane non aveva più dato notizie di sé e la famiglia, in preda alla disperazione, aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri del comando provinciale e si era rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto lanciando un appello in tv. Anche la sorella dell'uomo aveva parlato nel corso della trasmissione chiedendo ad Angelo di riportare la ragazza a casa dalla sua famiglia.

I militari avevano avviato immediatamente le indagini e le ricerche su tutto il territorio. Martina e il 39enne sono stati rintracciati questo pomeriggio, 1° ottobre, alla stazione ferroviaria. L'uomo è attualmente in stato di fermo per cessione di droga alla minorenne. E' ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sostanza stupefacente consegnata a una persona minorenne. E' stato denunciato anche per sottrazione consensuale di minore.

I militari hanno infatti ritrovato, negli effetti personale della ragazza, un flacone di metadone già aperto e in parte utilizzato, che questa mattina era stato prelevato dall'uomo al Serd di Napoli.