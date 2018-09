Roma-Latina, Cisl: "Subito un incontro con il presidente della Regione"

"La recente decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso presentato dal gruppo di imprese guidato da Salini Impregilo, e di revocare la gara di appalto relativa all’autostrada Roma-Latina e alla bretella Cisterna- Valmontone rappresenta, un grave danno per la nostra provincia". Anche la Cisl della provincia pontina interviene sul caso della Roma-Latina e in particolare sulla sentenza dei giudici del Consiglio di Stato che nei giorni scorsi ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tar del Lazio che aveva dato parere favorevole all’affidamento definitivo dei lavori da parte di Autostrade del Lazio al Consorzio Sis, vincitore della gara nel 2016.

"Questa decisione - si legge in una nota della Cisl - delinea una pesantissima battuta di arresto per il progetto di collegare finalmente la Capitale con la costa tirrenica della regione, attraverso un’arteria stradale più moderna e più sicura. Una struttura in grado di far uscire finalmente la provincia di Latina dall’isolamento in cui si dibatte da decenni".

Commenta Roberto Cecere, segretario generale della Cisl di Latina: “Siamo in attesa che si riunisca il tavolo delle associazioni che hanno dato vita al Comitato per la Roma-Latina perché serve una risposta unitaria e concorde per chiedere soluzioni immediate e concrete dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato. Siamo ormai fuori tempo massimo sul progetto dell’autostrada e della bretella Cisterna-Valmontone. Ci mobiliteremo, anche attraverso azioni dirette, per chiedere risposte reali alla politica perchè si assuma, finalmente, delle responsabilità dopo decenni di indecisioni e titubanza su questo argomento. Come Cisl, negli ultimi due anni, ci siamo già mossi in tal senso con due presidii a Borgo Piave per tenere alta l’attenzione sul tema, e stanare quanti si sono sempre nascosti dietro parole inconcludenti. E’ necessario chiedere un incontro al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per capire cosa significhi esattamente ed operativamente la sua proposta di voler far costruire e gestire l’autostrada direttamente da Autostrade del Lazio Spa insieme all’Anas, attraverso il modello in house".