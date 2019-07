Roma-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone: nuovo stop all'autostrada

Come annunciato, si è tenuto questa mattina in Regione un vertice tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cisterna, Latina, Aprilia, Valmontone, Artena, Lariano e Labico, l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Mauro Alessandri e l'amministratore di Astral Antonio Mallamo.. Al centro dell'incontro. la questione della Bretella Cisterna-Valmontone e dell'autostrada Roma-Latina.

Dall’incontro, richiesto dal sindaco di Cisterna Mauro Carturan, sono emersi novità importanti per il futuro dell’opera. “Abbiamo appreso solo questa mattina – spiega il primo cittadino – che c’è un nuovo ricorso al Presidente della Repubblica che torna a bloccare la realizzazione dell’opera anche dal punto di vista giuridico. Per questo abbiamo deciso di chiedere un incontro all’ufficio competente della stessa presidenza per sollecitare una pronta sentenza e quindi limitare, per quanto possibile, questa ulteriore dilatazione dei tempi. Intanto, oggi l’amministrazione regionale sembra aver chiarito di volere l’autostrada Roma – Latina completa di Bretella Cisterna – Valmontone, cosa che non era così scontata fino a qualche giorno fa".

La riunione è stata aggiornata al prossimo 23 luglio, data entro la quale tutti i comuni dovranno presentare un progetto di miglioramento della viabilità nelle zone che subiscono gli effetti della mancata realizzazione dell’opera. "L’assessore Alessandri - aggiunge Carturan - ci ha assicurato che la Regione destinerà dei fondi specifici per finanziare questi interventi. Ma è comunque importante tenere alta l’attenzione sulla questione Bretella – conclude - perché è un’opera fondamentale per la nostra economia e per la sicurezza delle nostre strade. Per questo, insieme a tutti quei comuni che vorranno essere coinvolti, chiederemo presto un incontro anche al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli”.