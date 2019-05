Roma-Latina, i Comitati del No scrivono al Ministro Toninelli e chiedono tempo

Mentre si cerca di accelerare l’iter per aprire i cantieri della Roma-Latina c’è chi al contrario chiede tempo per avviare assemblee consultive.

I Comitati No Corridoio hanno infatti scritto al Ministro Danilo Toninelli sottolineando che il cosiddetto “tavolo tecnico istituzionale” dei trenta giorni, che dovrebbe partire a breve, non deve decidere nulla sulla testa dei cittadini" e chiedono quattro mesi di tempo “per un nuovo inizio partecipato, democratico e condiviso dalle nostre comunità, proponiamo decine di assemblee consultive che decidano sul che fare".

"Con l’introduzione del dibattito pubblico ci si pone non solo in un’ottica di trasparenza, informazione e partecipazione democratica ai processi decisionali - spiega Gualtiero Alunni, portavoce dei Nodi Territoriali del Comitato No Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera - ma si consente un confronto a monte in vista dell’inizio dei lavori. La consultazione pubblica delle istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche si pone come strumento di prevenzione di forme di contrasto alla realizzazione di opere pubbliche e di deflazione degli eventuali successivi contenziosi in ambito giuridico".

I Comitati chiedono in definitiva “che la discussione sia ampia ed efficace, chiediamo di affrontare il problema di come si risolve la sicurezza su tutta la Pontina, da Roma a Terracina e non solo parzialmente da Borgo Piave a Tor di Cenci. Su come si devono tutelare le Riserve Naturali dal forte impatto del mostro di cemento e asfalto dell'autostrada. Su come si devono salvaguardare le tante aziende agricole di eccellenza coinvolte dagli espropri. Su come far fluidificare e ridurre il copioso traffico privato su gomma, prevedendo l'intermodalità con il ferro. Su come evitare di pesare sulle tasche dei pendolari con un pedaggio salato e beffa".