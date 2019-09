Incrocio tra via Segheria e via Zì Maria a Latina, lavori per la rotatoria

Una rotonda lungo la strada provinciale Segheria in corrispondenza delle intersezioni con le strade comunali Zì Maria e Piscina Scura al chilometro 3+945 nel territorio di Latina. La Provincia ha fatto sapere che il Settore Viabilità "ha appaltato i lavori per la realizzazione della rotatoria già prevista proprio nei pressi del pericoloso incrocio spesso teatro di incidenti".

“Al fine di disciplinare la regolamentazione della circolazione stradale in corrispondenza del tratto interessato dai lavori fa sapere l’Ente anche attraverso il suo profilo Facebook -, con l’ordinanza della provincia del 13 settembre scorso sono stati disposti:

- l'istituzione e la disciplina della circolazione a senso unico antiorario all'interno dell'anello rotatorio in corrispondenza dell'intersezione al chilometro 3+945 tra la strada provinciale Segheria con le strade Zì Maria e Piscina Scura al Km. 3+945;

- l'istituzione dell'obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni alla rotatoria;

- l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 Km/h in corrispondenza dei bracci di immissione alla rotatoria dal punto di installazione del relativo segnale ed all'interno della stessa”.

“L'ordinanza, che viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica, prescritta ha decorrenza dalle ore 12 del giorno 17 settembre e resterà valida sino a revoca della stessa” conclude la Provincia.