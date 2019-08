Sabaudia, 86esimo anniversario della fondazione: il messaggio del sindaco alla città

Ricorrono oggi gli 85 anni della fondazione di Sabaudia. Era il 5 agosto del 1933 quando la posa della prima pietra sancì la nascita di Sabaudia e l’inizio di quei 253 giorni che portarono all’edificazione della seconda città di Fondazione della pianura pontina, frutto della progettazione firmata dagli architetti Cancellotti, Montuori, Piccinato e Scalpelli.

Il messaggio alla cittadinanza del sindaco Gervasi: “Vorrei porgere a noi tutti un augurio per l’86° anno della fondazione di Sabaudia, che sia per ogni cittadino il rinnovo di quel connubio di amore e impegno civico necessario per continuare a fare della nostra città il luogo di incontro e confronto progettato dai Padri fondatori, un laboratorio di cultura, creatività, economia, agricoltura, sport e natura. Sabaudia ha ancora molto da mostrare e questi 86 anni non sono che l’inizio di una grande storia da continuare a scrivere e raccontare. Buona Fondazione a tutti!”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rendere omaggio alla città sulle note della “Philharmonia Orchestra” dei Maestri sabaudiani Mauro Zazzarini e Francesco Belli, con il concerto dedicato a Charlie Parker in programma questa sera alle ore 21 in corte comunale. Ingresso gratuito.