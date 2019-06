Sabaudia, lite in famiglia: due fratelli colpiscono il padre con arnesi da lavoro

Due fratelli sono stati denunciati a Sabaudia per evasione, lesioni, percosse e minacce. I carabinieri della stazione di Borgo Grappa insieme ai colleghi della stazione di Sabaudia sono intervenuti per una lite in famiglia. I due uomini, un 33enne già sottoposto ai domiciliari e un 24enne, entrambi residenti a Latina, in stato di alterazione psico fisica hanno scatenato un lite per futili motivi e hanno minacciato i propri familiari verbalmente e fisicamente.

Si sono scagliati contro di loro utilizzando degli attrezzi da lavoro e con un arnese hanno colpito al volto il proprio padre, che è rimasto ferito e ha riportato cinque giorni di prognosi. Gli attrezzi usati sono stati sottoposti a sequestro.