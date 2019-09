Sabaudia: aggredito e picchiato per convincerlo a spacciare per loro. Arrestati

Aggrediscono un 55enne di origini indiane che volevano costringere a spacciare per loro: due uomini di 53 e 36 anni di Latina sono stati arrestati ieri, 6 settembre, a Sabaudia. Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei carabinieri della locale Stazione allettati dalla Centrale. I due dovranno rispondere dei reati di rapina in concorso, lesioni personali ed estorsione.

Secondo quanto ricostruito dai militari i due uomini hanno aggredito la vittima con un bastone di legno e spray urticante per convincerlo a vendere eroina per loro conto. Non solo, ma hanno rubato al 55enne anche il portafogli, due collinare in argento e 175 euro in contanti.

Subito intervenuti i carabinieri hanno rintracciato i due uomini nei pressi del luogo dove era avvenuta l’aggressione a bordo di un’auto. Arrestati, una volta terminate le formalità di rito sono stati condotti in carcere.

Il 55enne, invece, soccorso dai sanitari del 118 è stato portato nel punto di primo intervento di Sabaudia: gli sono state riscontrate contusioni ed ecchimosi varie giudicate guaribili in 10 giorni. Nel corso della perquisizione personale e veicolare i carabinieri hanno rinvenuto anche la refurtiva restituita alla vittima.