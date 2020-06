Crolla sulla strada un pino marittimo del Parco dei Circeo: intervento nella notte

Un grosso pino marittimo del Parco nazionale del Circeo è crollato ieri sulla strada. E' accaduto nella tarda serata del 22 giugno, lungo la Migliara 54, nel territorio di Sabaudia.

Sul posto è stato necessario l'intervento di squadre di vigili del fuoco di Terracina e di Latina per procedere alla rimozione del pino che avrebbe costituito un gravissimo pericolo per circolazione stradale. La Anc di Sabaudia, insieme ai carabinieri della stazione del luogo, è invece intervenuta per regolare il traffico. L'intervento è proseguito fino alle 23. Non si sono registrati danni a persone o cose.