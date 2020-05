Contenitore sospetto trovato sulla spiaggia a Sabaudia: intervengono i vigili del fuoco

Il personale dei vigili del fuoco di Latina, è intervenuto nella tarda mattinata di oggi, 22 maggio, nel comune di Sabaudia, sulla spiaggia in località la Bufalara, su segnalazione della polizia locale per visionare un contenitore sulla spiaggia.

Sul posto la squadra terrotoriale di Latina ha constatato la presenza di un involucro di materiale plastico posto ai limiti della battigia. In supporto è stato inviato anche il personale dei vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per accertare la natura del contenuto che, alle ordinarie condizioni ambientali, si trovava allo stato liquido. In seguito agli accertamenti effettuati, non è stato possibile determinare con esattezza il tipo di sostanza, la verifica però ha consentito di escludere pericoli di tossicità, infiammabilità e radiologici.

Non si registrano persone coinvolte.