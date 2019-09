Aggressione e botte per fargli vendere cocaina, in due in silenzio dal gip

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due uomini arrestati sabato a Sabaudia con le accuse di tentata estorsione, lesioni personali e rapina per avere cercato di costringere un 55enne di nazionalità indiana a spacciare eroina per conto loro.

I due, 36 e 53 anni, assistiti dall’avvocato Alessia Vita, sono stati ascoltati questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per l’interrogatorio di convalida ma sono rimasti in silenzio. Secondo la ricostruzione i due, una volta che la vittima si era rifiutata di spacciare lo avrebbero colpito con un bastone e con spray urticante per poi rubargli portafoglio, denaro co175 euro in contanti e due collanine. Il gip ha convalidato l’arresto.