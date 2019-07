Abusi sessuali su una bambina di 5 anni, 50enne in manette a Sabaudia

Un 50enne di Roma è stato arrestato due giorni fa a Sabaudia, dove ha una residenza, con l’accusa di abusi sessuali su una bambina che non ha ancora compiuto 5 anni.

L’uomo, di nazionalità cubana che da anni vive in Italia, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Roma dove sarebbero avvenuti i fatti ed è stato portato presso il carcere di Latina.

Secondo quanto raccontato dalla bimba l’uomo, che è il compagno della nonna, l’avrebbe toccata e si sarebbe fatto toccare: il fatto, un unico episodio che risale al 15 aprile scorso, sarebbe avvenuto nell’abitazione romana dove l’uomo vive con la nonna della vittima. La bambina ha raccontato tutto così è scattata la denuncia poi l’altro giorno l’arresto a Sabaudia.

Ieri mattina a via Aspromonte c’è stato l’interrogatorio su rogatoria del magistrato della capitale da parte del giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota. L’uomo ha risposto alle domande e si è difeso spiegando che la bambina sarebbe entrata in bagno mentre lui si stava facendo la doccia e quindi lo aveva visto nudo, quindi ha negato di avere commesso qualsiasi abuso sulla piccola. Ora l’esito dell’interrogatorio è stato trasmesso al gip di Roma che dovrà decidere sia sulla convalida del fermo che sulla misura cautelare, vale a dire sulla necessità che l’uomo resti in carcere.