Inseguito e bloccato dai carabinieri: aveva in auto 8 chili di droga

Un 28enne di Terracina è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sabaudia durante un controllo alla circolazione stradale con otto chili di droga. I militari hanno intimato l'alt al veicolo, ma il conducente si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'uomo ha cercato in tutti i modi di disfarsi di sacchi contententi droga gettandoli dal finestrino.

Dopo circa due chilometri, grazie all'ausilio di un altro equipaggio intervenuto su richiesta dei colleghi, l'uomo è stato bloccato e sottoposto a una perquisizione. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti e sequestrati 50 panetti di amnesia per peso complessivo di cinque chili e altre tre buste che contenevano infiorescenze di marijuana del peso di altri tre chili. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Latina come disposto dall'autorità giudiziaria.

