Perquisito e trovato con dosi di eroina e flaconi di metadone: arrestato 28enne a Sabaudia

E' stato trovato in possesso di dosi di eroina e metadone. Un 28enne di origini indiane è finito agli arresti a Sabaudia, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato sottoposto a una perquisizione personale durante un controllo antidroga e trovato con cinque involucri di eroina. La successiva ispezione nella sua abitazione ha consentito di recuperare e sequestrare, nascosti in uno zaino che si trovava in un armadio, altri due involucri della stessa sostanza insieme a tre flaconi di metadone.

Sequestrato anche materiale per pesare lo stupefacente e confezionare le dosi. Nel corso dell'accertamento i militari hanno poi rinvenuto in una borsa un documento di identità risultato oggetto di un furto su un'auto commesso nel 2019.