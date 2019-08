Sabaudia, sorpreso mentre vende cocaina in strada: pusher arrestato

E' stato sorpreso a vendere droga a Sabaudia e arrestato in flagranza di reato. E' accaduto a Sabaudia, in via Carlo Alberto, dove un 39enne di nazionalità marocchina stava vendendo una dose di cocaina a una donna di 51 anni di San Felice Circeo, dietro pagamento della somma di 75 euro.

I militari hanno bloccato il pusher e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale nel corso della quale hanno rinvenuto altre tre dosi della stessa sostanza, insieme a del materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Il 39enne è stato quindi condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata di domani, 22 agosto.