Deve scontare 11 anni per un omicidio: arrestato a Sabaudia

Deve scontare la pena a 11 anni e sei mesi di reclusione per omicidio. I carabinieri hanno prelevato nell'abitazione di Sabaudia un uomo di 68 anni originario di Macerata. Il provvedimento è arrivato su ordine della procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro. L'uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari e il nuovo provvedimento in carcere eseguito dai carabinieri scaturisce dal cumulo di pene concorrenti relative a sentenze di condanna per omicidio in concorso.

Il delitto era stato consumato il 13 agosto del 2018 a Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Dai domiciliari l'uomo è finito in carcere a Latina.