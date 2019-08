Sabaudia, perseguitava una donna: arrestato per stalking. Sequestrati coltello, accetta e una spranga

Un arresto per stalking a Sabaudia. In manette è finito un uomo di 42 anni del capoluogo pontino, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina.

L'uomo era già stato denunciato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti di una donna. Quando i militari lo hanno arrestato, nella giornata di ieri, lo hanno trovato in possesso di una spranga, di un coltello e di un'accetta che sono stati sottoposti a sequestro.