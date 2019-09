Sabaudia, arrestato il responsabile dell'attentato al Parco del Circeo | IL VIDEO

E' scattato l'arresto per Giovanni Scavazza, l'uomo ritenuto responsabile del tentato incendio ai danni degli uffici dell'ente Parco del Circeo e di minaccia aggravata al luogotenente Alessandro Rossi della stazione dei carabinieri del Parco. Il gesto maturato come vendetta per un controllo subito all'attività di noleggio di attrezzature balneari sul litorale gestita dal figlio. Le parole del tenente colonnello Paolo Befera, comandante del Reparto operativo del Nucleo investigativo del comando provinciale.