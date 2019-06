Sabaudia, attentato ai forestali del Parco: in busta quattro proiettili al comandante

Tre taniche piene di gasolio davanti alla sede degli uffici del Parco nazionale del Circeo a Sabaudia e una busta che è stata poi apwrta dagli artificieri, indirizzata al luogotenente Alessandro Rossi, comandante della stazione dei carabinieri forestali. L'intimidazione è stata scoperta solo questa mattina da alcuni dipendente dell'ente. Ora arrivano alcuni dettagli sull'inquietante vicenda sulla quale stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Latina.

I malviventi che hanno lasciato le taniche hanno anche parzialmente rovesciato il combustibile, che è penetrato all'interno dei locali. Poi, utilizzando della plastica, hanno cercato di incendiare una vicina centrale termica. Accanto alle taniche è stata ritrovata anche la busta, che nelle scorse ore è stata aperta dagl artificieri: conteneva quattro cartucce a palla calibro 12 utilizzate per la caccia al cinghiale.

Sull'intimidazione, oltre ai commenti di solidarietà da ogni parte politica, è arrivata anche una dichiarazione del direttore dell'ente Parco Paolo Cassola. “Un brutto segnale rivolto a tutta la comunità e non solo al nostro Ente - dichiara – E’ un’offesa vigliacca per tutto il territorio che ritengo sano, e che ha bisogno di risposte chiare e decise proprio dalla parte in salute e dalle istituzioni che concorrono alla buona amministrazione della cosa pubblica. Qui nessuno perseguita nessun altro, ma si lavora in molti con autorizzazioni, nulla osta e dinieghi, a favore della tutela dell'ambiente che è un bene comune, e della legalità che va difesa sia in virtù di ciò che stabilisce la legge, sia nel rispetto di chi la legge la rispetta. Il messaggio di questo “attentato” incendiario al Parco e il pacchetto davanti ai suoi uffici indirizzato al Comandante dei Carabinieri Forestali, verso cui ho già espresso tutta la nostra solidarietà, è forse quello di "colpire" la sinergia positiva e i risultati raggiunti frutto del lavoro interforze tra Parco e carabinieri forestali e tutti gli altri organi di polizia giudiziaria. Se fosse questo l'obiettivo dell’intimidazione, l’unico risultato che otterranno da parte nostra è un'ulteriore spinta ad operare per l'interesse dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della legge uguale per tutti".

"Intanto pensiamo già a domani - aggiunge il direttore Cassola – Stiamo lavorando per far arrivare su questo territorio parte degli 85 milioni di euro del progetto #ParchixilClima e la biodiversità del Ministero dell’Ambiente, un maxi fondo a disposizione dei 23 Parchi nazionali d’Italia per presentare progetti volti alla realizzazione di interventi di efficienza energetica degli immobili propri e dei Comuni inseriti nel perimetro del Parco, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile e piste ciclabili, riforestazione e rimboschimento".

