Attentato al Parco, visita del ministro Costa: "Questa è una zona difficile, ma lo Stato c'è"

"Lo Stato c'è, e quando è presente non c'è spazio per la criminalità". Sono le parole del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che questa mattina ha voluto fare visita, a Sabaudia, alla sede del Parco nazionale del Circeo, oggetto ieri di un attentato rivolto in particolare ai carabinieri della stazione forestale e al comandante Alessandro Rossi. Il ministro Costa, accompagnato dai carabinieri della stazione, dal prefetto Maria Rosa Trio, dal comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Vitagliano, dal questore Rosaria Amato e dal direttore del Parco Paolo Cassola, ha voluto conoscere i dettagli dell'intimidazione e ha portato la solidarietà di tutto il Governo per gli atti minatori. Nel corso della sua visita ha quindi percorso tutto il perimetro dell'edificio che ospita gli uffici dell'ente, che è stato interamente cosparso di liquido infiammabile, presumibilmente gasolio agricolo di cui ancora oggi si sentiva forte l'odore.

I militari hanno mostrato tutti i diversi punti in cui erano state posizionate le tre taniche blu piene di liquido infiammabile e il punto di innesco da cui i malviventi hanno provato ad appiccare il fuoco: un tappetino di plastica posizionato su un lato della palazzina, ritrovato imbevuto di gasolio. Qualche metro oltre l'edificio è stato ritrovato un plico bianco chiuso, con un'etichetta scritta al computer che riportava il nome del comandante della stazione dei carabinieri forestali. Il plico è stato aperto ieri dagli artificieri e all'interno c'erano quattro proiettili.

"Questa non è una zona facile - ha dichiarato il ministro Costa, da ex investigatore - Me la ricordo per il mio vecchio mestiere, la conosco abbastanza bene. Ma lo Stato è al fianco agli uomini e donne che ogni giorno lavorano per tutelare l'ambiente e tutti i cittadini". Intanto per il pomeriggio di oggi, 25 giugno, il prefetto Maria Rosa Trio ha convocato una riunione straordinaria del Comitato per l'ordine e la sicurezza.