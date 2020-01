Poliziotto libero dal servizio sorprende una banda di ladri in una villa: un arresto, i complici in fuga

E' stato colto in flagranza di reato da un poliziotto libero dal servizio, proprio mentre stava commettendo un furto in un'abitazione insieme ad altre due persone. I suoi complici sono però riusciti a fuggire, mentre un cittadino indiano di 29 anni è stato bloccato dall'agente. La segnalazione è arrivata alla sala operativa intorno alla mezzanotte. Un equipaggio della squadra volante, allertato dal collega, ha preso in consegna l'arrestato, mentre una seconda pattuglia ha effettuato una battuta di ricerca per le strade limitrofe alla ricerca dei due fuggitivi.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il poliziotto, mentre in casa sua, ha notato dalla finestra tre persone con il volto coperto da un passamontagna, che hanno scavalcato il cancello della villa accanto e si sono introdotti in casa. Continuando a seguire i movimenti dei malviventi, l’agente ha contattato il 113 per richiedere l’intervento di una pattuglia. Poco dopo però ha notato i tre uomini uscire dal cancello con due bici e un borsone e ha quindi deciso di intervenire subito per impedire ai malfattori di portare a compimento il furto. Si è quindi qualificato come appartenente alla polizia di Stato e due di loro si sono dati immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il terzo ladro, nonostante vari tentativi di sottrarsi al fermo, è stato bloccato e tratto in arresto. Sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una torcia e del passamontagna. Al termine dell'intervento sono state rinvenute e riconsegnate al legittimo proprietario le due bici e il borsone pieno di oggetti di vario tipo che la banda aveva, poco prima, portato via dalla villa. Il 29enne è stato arrestato per furto aggravato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.