Sabaudia, controlli e multe sul lungomare: il bilancio di agosto

Un mese intenso di controlli e verifiche sul litorale di Sabaudia. La stazione locale dei carabinieri ha complessivamente portato a termine, nel mese di agosto, 115 servizi esterni impiegando un totale di 330 uomini. Il bilancio è di 355 auto fermate e sottooste a controllo e 787 persone identificate.

Nei posti di blocco lungo le strade di Sabaudia sono state riscontrate 25 infrazioni al Codice della strada con altrettante sanzioni, due per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, una per guida con patente revocata, due per uso di telefonini. Ben dieci multe sono state invece elevate per circolazione con mezzi privi di copertura assicurativa o senza revisione e nove per altri tipi di violazioni al Codice della strada. Tre le patenti ritirate.

Nel corso dei servizi predisposti dalla stazione lo scorso mese, due uomini sono stati sorpresi dai militari sul lungomare probabilmente in procinto di mettere a segno furti nelle auto in sosta. I due soggetti, entrambi residenti a Latina, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, denunciati e colpiti da foglio di via obbligatorio.